Grand Sapphire Resort & Casino, bir kez daha müzikseverleri büyüleyen bir konsere ev sahipliği yaptı. Türk müziğinin sevilen ismi Derya Bedavacı, güçlü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konser boyunca salonu enerjisiyle dolduran sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını Grand Sapphire’in eşsiz atmosferinde seslendirerek konuklara hem romantik hem de coşkulu bir gece sundu. Müzikseverler, sevdikleri parçalara hep bir ağızdan eşlik ederken salonda aşk, samimiyet ve müziğin büyüsü hakim oldu.

Her konseri özel bir anıya dönüştüren Grand Sapphire Resort & Casino, bölgenin en seçkin etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilecek yeni konserler ve özel etkinliklerle, ziyaretçilerine yine benzersiz geceler sunmaya hazırlanıyor.