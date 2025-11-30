Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Güneş Demir, Şahin Coşkun

Çetinkaya: Mehmet, Yusuf, Agit, Ali, Kadir, Muammer, Gabriel, Djabi, Loua, Abdulaziz, Cemal

Mesarya: Ercan, Yusuf, Tugay, Okan, Abdullah, Sillah, Tacettin, İbrahim, Çağlar, Tony, Miracle

Goller: 53’Ussumane Djabi, 57’Cemal Kurt (Çetinkaya), 3’ ve 38’Ousman Sillah (Mesarya)

Kırmızı Kart: 90’ Yusuf Altıner (Mesarya)

AKSA Süper Lig’de 11. hafta karşılaşmasında Çetinkaya ile Mesarya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere tamamlandı.

Karşılaşmaya Mesarya daha atak başladı ve ilk 45'te Ousman Sillah ile 2 gol bularak devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci devreye toparlanan ve tempolu başlayan taraf Çetinkaya oldu. Başkent ekibi önce Djabi, daha sonra ise Cemal Kurt ile goller bularak skora dengeyi getirdi 2-2. Sonrasında her iki takımın da galibiyet golü girişimleri sonuçsuz kalınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Çetinkaya puanını 15, Mesarya ise 2'ye yükseltir.