Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Atlar, Yusufcan Dönder

Gönyeli: Ege Keleşzade, Ulaş Candanal, Jamıu B. Arowolo, Mustafa Hacı, Kane Daman, Mehmet Akif, Mikail Sivri, Richard A. Zumah, Ege Uçar (Dk.62 Arseven), Hasan Sedatgil (Dk.74 Ahmet Aksoy), Necati

Esentepe: Ali Karal, Semih Arslan, Tuğra Kılıç, Emre Mutlu, Ege Can Açıkportalı (Dk.74 Oladimeji), Lukman Adeshina, Benjamin Bieleu, Mehmet Ada Arıkan, Sulyman O. Abdulganiyu, Sander Brauer Ersoy, Devran Ali Güneş

AKSA Süper Lig’in 11. haftasında Gönyeli ile Esentepe karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Sulyman’ın düşürülmesiyle Esentepe penaltı kazandı. Gönyeli kalecisi Ege Keleşzade, Emre Mutlu’nun penaltısında müthiş bir kurtarışa imza atarak gole izni vermedi. Genç kaleci Ege maçta ayrıca yaptığı kurtarışlarla da dikkat çekti.

Bu sonuçla puanının 13 yapan Gönyeli gelecek hafta Yeniboğaziçi’ne konuk olacak. 14 puana yükselen Esentepe ise Mormenekşe’yi ağırlayacak.