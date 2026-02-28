Girne’de şüpheli görülen aracı yakın takibe alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, zanlı Recep Gergin’in yönetimindeki araçta satışa hazır paketlerde kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis araçta yolcu olarak bulunan ve Gergin’le birlikte hareket ettiğinden şüphelenilen Seher Turaç’ın suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest kaldığı öğrenildi.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde polis 1 gram kokain daha ele geçirirken, Gergin’in suç ortağının peşine düştü.

Zanlı Gergin ek tutukluluk talebi ile dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlı Gergin’in kullanımındaki araçta gerçekleşen aramada satışa hazır paketlerde 20 gram kokain, zanlı Gergin’in gösterimi ile 8 farklı konumda 8 gram paket halinde kokain ele geçirdiklerini ifade etti. Yapılan sorgulamada zanlı Gergin’in 12 farklı konuma kokain bıraktığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydeden Polis, alınan 3 günlük tutukluluk süresinde 1 konumda daha uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Zanlının cep telefonu ve mesajlarının DATA incelemeye gönderildiğini kaydeden Polis, aranan bir kişinin daha olduğunu belirterek 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, soruşturmanın devam ettiğini söyledi zanlı Recep Gergin’in 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.