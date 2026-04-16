Sn. Tufan Erhürman, Pile sınırında yaşanan ufak bir gerilimi soğukkanlılıkla karşılayarak ortamı gerecek açıklamalardan kaçınan açıklamalar yapmanız çok yerinde hareketler.

Sn. Ünal Üstel, partinizden yapılan açıklamalarda Hayat Pahalılığı Ödemeği ile ilgili yasa tasarısı komiteye geri çekilerek yeniden ele alınacakmış. Keşke bunu 2 hafta önce yapsaydınız.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, çok yerinde bir kararla Gazimağusa’ya da Anadolu Lisesi Programı ve Fen Lisesi Programı verecek lise olarak Namık Kemal Lisesi’ni belirlemişsiniz. Hayırlısı olsun…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması gereken işleri yaparak yaklaşık 7 milyon TL’lik bir yükü devletin omuzlarından aldığınızı açıkladınız. İnşallah değer bilinir…

Sn. Ali Karavezirler, önceki akşam katıldığınız bir TV programında Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak yaptığınız ve yapmayı planladığınız işleri anlatmışsınız. Ancak daha birçok işi anlatamadan program bitmiş. Eee çalışan bir belediyeye süre yetmez tabii ki…

Sn. Hasan Sertoğlu, yaptığınız açıklamada BTM 2. Lig maçlarının oynanacağını belirttiniz. Bu açıklamada vurguladığınız gibi köylerdeki futbol tutkusunu engellemek olmaz…