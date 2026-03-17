Sn. Tufan Erhürman, Bostancı sınır kapısında seyrüsefer işlemlerinin 15 gündür başladığını, Derinya’da ise personel sıkıntısı yaşandığı için burada yapılamadığını açıkladınız. İnşallah orada da kısa sürede personel sıkıntısı çözülür ve Metehan Kapısı rahatlar…

Sn. Özdemir Berova, dünya piyasalarında 100 Dolar varili seyreden petrol fiyatları geçtiğimiz haftaya göre daha yüksek. Bu duruma göre acaba bu hafta da bir zam olacak mı?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet olarak asgari ücretlilere Şubat ve Mart aylarında verileceğini açıkladığınız 6’şar bin TL’lik destek priminin ikincisinin henüz ödenmemesi çalışanları umutsuzluğa itti. Herhalde hazine de para kalmadı…

Sn. Hakan Dinçyürek, Türkiye’de ilaç fiyatları yine yükselmiş ancak sorun yükselme değil ilaç eksikliği. Acaba ülkemizde de bu ilaç eksikliği sorunu yaşanacak mı?

Sn. Ersin Tatar, herhalde merhum tarihçi İlber Ortaylı’nın vefatı sizi derinden üzmüş olsa gerek. Zira attığınız mesajlarda arkadaşlarınızın Miraç Kandilini kutladınız. Ancak kutlanan Kadir Gecesi olduğunu unutmayın…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kültür – Sanat Günleri ile bölgeyi adeta sanata doyurmuşsunuz. Her yaşa yönelik sanatsal etkinliklere katılımlarda güzel olduğu yönünde bilgimiz var. Kolay gelsin…