PARA, PARA, PARA !

Napolyonun bu sözü geçerliliğini koruyor. Hatta giderek daha çok önem kazanıyor.

İsrail , hergün Lübnanı da bombalıyor. Lübnan yıllardır İsrail tehdidi altında.

İsrail'e karşı çıkan ülke Türkiye.

İsrail'e en büyük desteği veren, Güney Kıbrıs ve ABD.

Lübnan, Güney Kıbrısla Deniz yetki Anlaşması imzalayıp, Türkiye yi zora sokuyor.

Amerika ve AB , Ukraynayı, AB, NATO’ya alacayık diye POFPOFLAYIP, savaşa sokuyorlar. Ölümler, göçler, yıkılan şehirler...

Trump, Rusya ya diyor :

- Aldığın topraklar sende kalsın ama, kıymetli madenleri bölüşelim.

Amerika, Orta Doğu'da , Netanyahu ile istediğini alamadı. Bir GAZZEYİ bile feth edemediler.

Şimdi ne yapsın. En çok para nerde var. VENEZUALADA. Petrol en çok orda.

Bir bahane lazım.

Irak’da bahane, Saddamın, nükleer silahı var. Iraklı kuş lastiği ile sadece bir Amerikan helikopteri düşürdü.

İran da bahane, Atom bombası yapıyor...

Venezuela da bahane : Uyuşturucu satar!!

Sen ülkene sokma. Burda da on binlerce insan ölecek, şehirler yıkılacak. Umurunda değil.

Petrole dayalı PARA HİSTERİSİ.

Genetik Doktorası yapmış arkadaşa sorduk:

- İnsan oğlu bugünkü durumdan kurtulup bir ÜST AKILA ne kadar zamanda evrimlesebilir.

Cevap :

- Milyar asır sonra.

Napolyon dönemi devam edecek.

PARA PARA PARA.

(Yücel Dolmacı)

Görüyorum ki CTP’deki “Başkanlık Yarışı”nı, sanki parti param parça imiş gibi, sanki adaylar birbirini yiyormuş gibi sunan bir “kötü niyetli” güruh var…

CTP’ye dışarıdan bakan biri olarak şunu saptadım:

Gerçekten partide demokratik bir başkanlık yarışı var ve gerek söylemler, gerekse davranışlar bakımından takdir edilecek bir kampanya yürütülüyor.

Başkanlığa 5 adayın katıldığı geçmiş parti içi seçimleri gibi, bu seçimin de “kavgasız gürültüsüz” başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.

Tüm adaylara başarılar diliyorum.

Lütfen başta UBP olmak üzere, diğer partiler de bu “kampanya”yı iyi incelesin. Alınacak demokratik dersler var

(Hasan Kahvecioğlu)

Helal olsun adamlar amaçları için usanmadan yorulmadan ve eğilip bükülmeden, dünyayı da yanlarına aldılar, biz daha yok federasyon yok iki devlet diye diye bir arpa yol almadık....Bu saatten sonra da artık sür eşeği Niğde’ye.

(Behçet Odabaşı)

Kimi "dokunulmazlar" var, kimi "tabu" meseleler...

İyi de asıl sorun oralarda...

Mağusa Limanı'ndan 48 tabanca bir tırla giriyor, Türkiye'de 300 sene hapis cezası almış biri Girne Limanı'ndan ıslık çalarak geliyor ülkeye, Ercan Havaalanı'ndan 52 Afgan kayıtsız giriş yapıyor.

"Muhaceret" protokolü ellenmiyor asla!

Sebeplere hiç dokunmadan sonuç beklemek… Bunca yılın en büyük yanlışı, en büyük körlüğü...

(Cenk Mutluyakalı)