Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak vatandaşlık sorunu yaşayan ve bu nedenle gözaltına alınan Fatoş Horuz için devreye girerek dün serbest kalmasını sağlamışsınız. İnşallah kısa sürede vatandaşlık sorununu da çözersiniz…

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde gerek İçişleri Bakanlığı ekipleri gerekse polisle birlikte yapılan denetimlerde ülkede kaçak yaşama büyük darbe indirildi. Ancak esas önemli olan ülkeye girişleri kontrol altına almak olmalı…

Sn. Özdemir Berova, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmesi yapılarak onaylanan Tatil Evleri Yasa Tasarısı’yla artık ülkede kayıtsızlığın bir nebze önüne geçilecektir. Herhalde Maliye’ye de önemli bir gelir düşecek…

Sn. Asım Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultay için hazırlıklar nasıl gidiyor? Başkanlık için iddianız var diye görülüyor… Hayırlısı olsun…

Sn. Hasan Taçoy, öğretmen olan iki kızınızın dün Öğretmenler Günü’nü sosyal medya üzerinden kutlamanız dikkat çekiciydi. Allah yollarını açık etsin…

Sn. Fehmi Oktay, bugün itibariyle başlayacak olan yağmurlarla kurak günlerin geride kalacağını söyleyebilir miyiz? Yoksa biraz daha sabır etmek mi gerekecek dersiniz…