Operasyonu kısa sürede yamalayan polisler, aynı zamanda şiddet gördüler. Canlarını ortaya koyarak, kundakçıları, çete üyelerini kısa sürede tutuklayıp adalete teslim ettiler…

Yarın polis bütçesi görüşülecek, polisin ödül kaleminde beş kuruş yok.

Makamların izaz ikram kalemleri 5-10 milyon, gerçekleşme daha fazlası ama…

Polis bütçesi oy birliği ile geçmesin. Yetersiz olduğu için milletvekilleri onay vermesin…

(Hüseyin Ekmekçi)

İki ayrı “F” vakası yaşadık geçtiğimiz hafta… Ada yarısının karanlık bir röntgeni gibi oldu.

Tam da ıssızlığımızın, yozluğumuzun, çürümüşlüğümüzün özeti…

İlk "F" 20 yaşında bir genç kız…

Doğum kâğıdıyla büyümüş...

Kâğıt var, kimlik yok; beden var, ülke yok; insan var, ama sistemin hafızasında yeri yok.

Hem de “Bakanlar Kurulu” denen heyet, yüzlerce, binlerce “Kimlik Kartı” dağıtırken, yalanla, hileyle…

Derken “ikamet izni” yok diyerek 20 yaşındaki "F"yi tutuklamışlar…

Tam da aynı günlerde bir “F” vakası daha var tabii…

Epeydir hepimizi meşgul eden...

Diplomasının “sahte” olduğu biliniyor.

Savcılık ve polis arasında gitmiş gelmiş dosyası…

"İktidar" gerçek yüzünü gösterdi hepimize böylece, kimleri koruduğuna ve kimleri unuttuğuna bakarak...

“Sömürünün en kirli hali, insanın kendi toprağında yabancıya dönüştürülmesidir" sözü gibi...

(Cenk Mutluyakalı)

Son zamanların beni en fazla heyecanlandıran projesi. Çarşamba günü başlangıç düdüğüyle ilk adımı atılacak. Sevgili Harmancı'yı pes etmeden yıllarca bu projenin gerçekleşmesi için mesai yaptığını çok iyi biliyorum. Çocukluğumun geçtiği Kanlı Dere'nin tımar edilmesi Lefkoşa'ya büyük bir nefes borusu açacak.

(Mete Hatay)

Bugün, Meclis'e gitmek için Cumhurbaşkanlığının araçla geçiş için giriş kapısını kullanmaya kalktım. Kapı kapalı. Görevli Polis Memuru; Nerde çalışıyorsunuz dedi. Meclis dedim. Geçemezsiniz diyor Yaver'in emridir. Meclis memuruna da mı geçiş vermiyorsunuz dedim. Yaver'in emri diyor. Hala hazırda Meclis'te yan binada çalıştığımı öğrenmesine rağmen ve bu kuraldan haberim olmadığını söylememe rağmen kibarlık gösterip de kapıyı açmadı ve 'çıkın lütfen ve Meclis binasından girş yapın' dedi. Tam bu esnada; Yaver Bey Cumhurbaşkanlığına geldi kendi araçı ile dedim burdan geçemiyormuşuz Meclis Memurları olarak. Evet diyor emri ben verdim. Sonra güvenliği sağlayamam izin verirsem... // Biri Yaver Bey e söylesin Meclis memurları kartını ibraz ederek Cumhurbaşkanlığı geçişinden geçerse, güvenliği yine sağlamış olur. Meclis memurlarından bir zarar gelmez.//

(Evrim Önsav)

Güzel ülkemizin 'kimi' güzel insanlarının her şeye muhalif olma ruhu takdire şayan gerçekten!.

"Polis yatmasın denetim yapsın, ülke suç cenneti" diyenler, polisin denetimine de "insan hakları, kişi hakları" diyerek karşı çıkıyor!

Çık içinden çıkabilirsen

(Aytuğ Türkkan)