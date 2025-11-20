Sn. Tufan Erhürman, bugünkü liderler görüşmesinde, esasa ilişkin özlü görüşme olmayacağını söylediniz. Bu arada sayın Hristoduludis’e ekmek kadayıfı getirmeyi unutmayın, zira tatlı yiyip tatlı konuşmak gerek…

Sn. Ünal Üstel, 150 Milyon TL’lik destek paketinin üretici ve girişimcilerle buluşturacağınızı söylediniz. Ancak bu söylediğiniz rakam artık bir işletmenin ana parası durumunda olduğunun farkında değil misiniz?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Federasyon defteri kapandığını söylüyorsunuz. Ancak bunu diğer tarafında kabul etmesi gerek. O nedenle masada ne konuşulacağı konusunda bir mutabakat olmalı…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’da yaptığınız temaslarda neler görüşüldü acaba? Ülkemizde çalışan Türk vatandaşlarının sigortalarının nasıl Türkiye’ye aktarılacağı görüşülen konular arasında mıydı? Bu arada Uzman askeri personelin 25 yıl üzerinden emekliliği konusu gündeme gelecek mi?

Sn. Ali Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube’nin son zamanlarda yaptığı operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirmesi takdir ediliyor. Narkotik Şube’nin bu başarısını ödüllendirmişsinizdir diye düşünüyoruz…

Sn. Mehmet Nizam, çiftçiler ve hayvancılar ekim için yavaş yavaş ovaya çıkmasına rağmen yağışlı havaların bir türlü tüm adada etkili olmaması kuraklığını süreceği endişesi yaratıyormuş. Sizce ne yapılmalı?