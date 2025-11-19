Sn. Tufan Erhürman, dün ülkede beli bir oy potansiyeli olan tüm siyasi partilerin katılımı ile yapılan "Siyasal Partiler Konseyi" toplantısı inşallah verimli olmuştur. Seçimler öncesi söylediğiniz gibi ülkeyi hep birlikte yönetmek adına güzel bir başlangıç…

Sn. Özdemir Berova, 1 Ocak 2026 itibariyle işletmelerde yeni nesil yazar kasa kullanımının zorunlu olmasının ne gibi faydaları olacak? Bu arada kliniklerde alınan ücretler karşılığı ne fiş kesiliyor ne de fatura bunun önüne nasıl geçilecek…

Sn. Erhan Arıklı, ülkede anayol yetersizliği gün geçtikçe biraz daha artıyor. Özellikle Yonca Kavşağı – İskele anayolunun yetersizliği sürücüleri perişan ediyor. Acaba 2026 yılı için bu yolun çift şerit olması yönünde bir çalışma başlayacak mı?

Sn. Kudret Özersay, siz de dünkü "Siyasal Partiler Konseyi" toplantısına partiniz adına katılmışsınız. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar sizce faydalı olur mu?

Sn. Prof. Dr. Umut Aksoy, YDÜ’nün dünyaca bilinen Times Higher Education tarafından yapılan değerlendirmede dünyada ilk 500 üniversite arasına girmesi sizi de oldukça gururlandırmış olsa gerek. Başarılarınızın devamı dileğiyle…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak Salamis Yolu olarak bilinen bölgeye 500 araçlık yeni bir araç park yeri için çalışma başlatmanız çok önemli bir adım. Zira bu bölgede alış-veriş yapmak isteyen kişiler park yeri sorunundan muzdarip oluyor…