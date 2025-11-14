Sn. Tufan Erhürman, dün Ankara’da gerçekleştirdiğiniz temaslarınızda oldukça sıcak karşılandığınız dikkatlerden kaçmadı. Son görüşmenizde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle karşılanmanız herhalde sizi ayrı bir heyecanlandırmıştır…

Sn. Ünal Üstel, Polis Mali Şubesi tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nın rüşvet alması ile ilgili gözaltına alınması bundan sonraki günler için temiz eller operasyonun başladığı mesajı içeriyor herhalde…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, göreve başladığınız günlerde Çalışma Dairesi’nin Mağusa Şubesi’nde sahte çalışma izni ile ilgili tutuklanan memur ile ilgili süreç ne oldu?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi okul binalarında eğitim yapıldığı ve bu nedenle öğrencilerin büyük tehlikede olduğu haberlerine karşılık bakanlığınız yaptığı açıklamada böyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklandı. Acaba öğrenciler nerde eğitim görüyor?

Sn. Mehmet Harmancı, dün LTB personeli bir kişinin Lefkoşa’daki Mahkeme koridorlarında basın mensuplarına müdahalede bulunması sonrasında konunun size gitmesiyle birlikte hemen gerekli soruşturma emri verdiğiniz öğrenildi. Size de bu yakışır…

Sn. Seran Aysal, Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan orta şiddetteki depremler akıllara binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu sorusunu getirdi. Acaba yapı denetimleri ülkemizde yeterli mi?