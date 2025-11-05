Sn. Tufan Erhürman, BM Özel Temsilcisi Angelina Holguin’in adaya gelişi Aralık ayına ertelenmiş. Herhalde Kasım ayındaki Beşli görüşme de Aralık ayına mı ertelenecek?

Sn. Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da katılmış olduğunuz İslam İş Birliği Teşkilatı toplantısında dile getirdiğiniz İslam Dayanışma Spor Oyunları’na bizim gençlerimizin katılımı sağlanması konusu çok önemli. İnşallah dikkate alınarak bir adım atılır…

Sn. Fikri Ataoğlu, Binboğa Yem Fabrikası’nın yeniden ayağa kalkması adına Kooperatif Merkez Bankası’nın bazı borçlarını kapatması önemli bir adım. Acaba bakanlığınıza bağlı bu kurum için siz ne yapacaksınız?

Sn. Ayşe Kanlıada, taramaların devlet politikası haline getirilip, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylere de yapılması gerektiğini söylediniz. Ancak bu maalesef bizi yönetenlerin duyduğu bir konu değil…

Sn. Mehmet Hulusioğlu, 15 yıldır devam eden dava sonucunda 2 yıllık mahkumiyet kararı sonrasında bu davayla alakalı benzer suçu bir daha işlemeyeceğinize dair kefalete bağlanmışsınız. Hadi hayırlısı olsun…

Sn. Sefa Karahasan, X hesabınızda görüntülemeler 15 milyonu geçmiş. Özellikle Türkiye, ABD, İngiltere ve Kıbrıs özelinde milyonlarca görüntüleme aldığınız görülüyor. Güney Kıbrıs ve yorumlarınız gündem belirliyor deniyor.