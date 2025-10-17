Mesajınız var !

Sn. Ünal Üstel, son günlerde narkotik polisleri başta olmak üzere polis teşkilatı başarılı operasyonlarla gerek uyuşturucu ticaretine gerekse insan kaçakçılığına darbeler vuruyor. Bunun için onları kutlamanızda fayda var…

Sn. Özdemir Berova, seçim süreci boyunca en az demeç veren kişi siz olduğunuz dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan iş yoğunluğunuz oldukça fazla…

Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz gün katıldığınız bir sabah programında söylediğiniz bazı sözler CTP’lileri kızdırdı. Cumhurbaşkanına Anayasa tarafından verilen müzakerecilik görevini almak öyle kolay olamaz herhalde…

Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimine artık sayılı saatler kalmasına karşın, oyunuzu kime vereceğiniz yönünde bir açıklamanızı göremedik. Bunun sebebi nedir?

Sn. Ahmet Ogan, KTSYD Basın Turnuvası maçlarında yine klasınızı göstermişsiniz. Bu arada hafta sonu oynanacak Mormenekşe – Yeniboğaziçi derbisi için yabancı transferlerinize güveniyormuşsunuz…Bol şanslar…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Makenzi Plajı’ndaki hurmalar yine oldukça verimliymiş. Yemeye kısmeti olan herkese afiyetler olsun diyelim.