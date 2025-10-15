Sn. Hüseyin Çavuş, bakıyoruz da Tarım Bakanlığı olarak kesenin ağzını açmışsınız ve gerek destek ödemeleri gerekse akaryakıt ödemelerini üreticilerin hesaplarına yatırmışsınız. Üreticiler acaba piyangodan para mı çıktı diye soruyorlar…

Sn. Fikri Ataoğlu, çok duygusal bir kişi olduğunuzu biliyoruz. O nedenle evlatlarınızı her zaman düşündüğünüz için onların doğum günlerini de kutlamayı unutmuyorsunuz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda başörtüsü konusunda gerek KTÖS gerekse KTOEÖS geri adım atmayacağını eylemlerle ortaya koyuyor. Bu konuda uzlaşı zor görünüyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Tufan Erhürman, İskele’de size ilginin oldukça yüksek olduğu için bu işin bittiğini açıkladınız. Bizce biraz erken havaya girmemenizde fayda var. Zira son gece operasyonlarını unutmamalısınız…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, genç cimnastikçilerimizin Balkan Şampiyonası’na katılmayı kıl payı kaçırması herhalde sizi de onlar kadar üzmüştür. Ancak bunlar tecrübedir. Yolunuz açıktır…

Sn. Derviş Ekşici, merhum dostunuz Saatçi Oktay’ın 37.günü için düzenlenen yemekte siz de yer alarak bol bol anmışsınız. Allah kabul etsin diyelim…