"Ben Kıbrıslıyım" diyen var mı?

Eğri oturalım, doğru konuşalım... Herhangi bir ülkeyle ya da coğrafi bölgeyle "aidiyet duygusunu" kimseye zorla aşılayamazsınız. Bu bir "rıza" meselesidir. Gönüllü içselleştirmedir.

Kıbrıslı bazı duyarlı aydınlar, dedesi elli yıl önce gelenleri "Türkiyeli" diye ayrıştırmanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bunun için onları kutluyorum...

Ancak, işin bir de diğer tarafı var. Bu kadar senedir Kıbrıs'ta yaşayan o insanların da artık, "Ben Kıbrıslıyım" demeleri gerekiyor. Diyen var mı? Yok!

Elli senedir Kıbrıs'ta esnaflık, işçilik, çiftçilik yapıyorlar ama sorsanız Konyalı, Erzurumlu, Sivaslı olduklarını söylüyorlar.

Bana kalırsa, Kıbrıs'taki hemşehri derneklerinin kendilerini feshedip faaliyetlerine son vermeleri gerekiyor.

Madem senin deden elli yıl önce geldi o topraklara, sen de orada doğup büyüdün ve işgüç sahibi oldun, sordukları zaman "Kıbrıslıyım" diyeceksin.

"Topluluk" olmaktan vazgeçip "toplum" olmayı seçeceksin. Çocuklarına da, Kıbrıslı Türk olduklarını öğreteceksin. Aksi halde, bu işin tantanası elli yıl daha sürer.

(Ender Samsacı)

Ne beklerdiniz yani?

Adama " yapta korkma " dediler . Sonra da tutuklanınca 500 gündür o tarafta kaderi ile başbaşa bıraktılar. Baktı bizimkilerden umut yok başına tas tarak aradı.

Muhtemeldir yattığı gün veya bir iki ay daha ceza alması karşılığı suçlamaları kabul etti. Kendi kurtuluşunu öyle buldu. Kimse kusura bakmasın ama hiç kınayamam Simon Aykut'u...

(Bülent Dizdarlı)

35 bin kişinin vatandaş yapıldığını biliyor muydunuz?

Seçmen sayısı 5 yıl önce ortalama 200 bin kişiydi. 115 bin kişi sandığa oy vermeye gittiydi.

Bu seçimde ekstra 35 bin yeni vatandaş ne demek farkında mısınız? Bu insanlar Türkiye, Pakistan, Özbekistan ve bazı Arap ülkelerinin vatandaşlarıdır.

Bir seçim kazanmak uğruna bir ülkeye bu kadar vatandaş yapılması güvenlik riskidir.

Bir de bunlar birey değildir. Koyundur. Ülkeyi kim iyi yönetecek diye kafa patlatıp oy vermezler. Onları kimler vatandaş yaptıysa kitle halinde ömür boyu onlara oy verirler. Hepsi koyun yani.

Bizler Homo Sapien türünden insanlarız. Bu sonradan vatandaş olanlar ise Homo Erectus ailesine mensuptur. Yani ilk insanlardır.

Trafik bu kadar kalabalığı kaldırmıyor. Lefkoşa-Girne taştı. Akşam 5-7 arası 3 kilometre gitmek için 1 saat trafikte sıkışıyoruz.

Dikkat ederseniz bu vatandaşlıkları verenlerde panik havası çok yok. Aşırı rahat davranıyorlar ve seçimi kazanacaklarına gerçekten inanıyorlar. Sebebi de bu vatandaşlıklardır.

Bu konteynır kaçkınlarının oylarını anca yerel halkın oyu yener. Bakın! Kendi ülkeniz kafatası yamuk olan alt tür insanlara teslim ediliyor.

Ülkesini seven herkes sandığa gitsin. Oturup ülkenin çöküşünü beklemek, ülkeye kötülüktür.

Herkes sandığa gitsin.

(Tarkan Alpmut)

İsrail hapishanelerinde ömürleri tüketilen, gasp edilen çocukken girdikleri o korkunç yerlerden yıllar yıllar sonra evlerine dönen insanlara bakıyorum.. Korkunç haldeler sanki Nazi toplama kampından çıkmışlar...İsrail'de daha önce Yahudi mezalimini yaşadıkları için diğer bir halktan aynı şeyleri yaşatarak intikam alan garip hastalıklı bir halk var.. Halk diyorum zira sayıları hiç te azımsanmayacak kadar fazla.. KORKUNÇ.

(Bala Kayadelen)