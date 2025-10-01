Sn. Ünal Üstel, ülkede son yıllarda en büyük sorunlardan biri haline gelen trafik teröründe en büyük sorunun yol güvenliğinin olmaması olduğunu bir kez daha gördük. Artık bozuk yollara bir neşter vurma zamanı geldi de geçiyor…

Sn. Erhan Arıklı, Girne – Değirmenlik dağ yolunda artan ölümlü trafik kazaları vatandaşı isyan ettiriyor. Bu yolun yeniden yapılacağı söylenmişti. Ancak bir kürek bile atılmadığı iddia ediliyor.

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkeye gelen turistlere yeşil bir ada göstermek gerekiyor. Ancak turistler taş ocakları tarafından adeta oyulan Beşparmak dağlarındaki toprakları görerek ülkeye gelmez diye düşünüyoruz…

Sn. Tufan Erhürman, yapılan son anketlerde yarışın sizin ve sayın Tatar’ın arasında başa baş geçeceği görülüyor. Acaba ilk turdan bitme ihtimali var mı?

Sn. Oya Kutsal, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla Kıbrıs kültürünü tanıtıcı paylaşımlar yapmanız oldukça güzel. Yaptığınız paylaşımlara da ilgi oldukça büyük olduğu görülüyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Hasan Topaloğlu, son yıllarda sezon başında göreve başladığınız hiçbir takımla lig tamamlayamamanız oldukça dikkat çekici. Acaba nerede yanlış yapıyorsunuz diye bir sorgulama yaptınız mı?