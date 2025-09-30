Sn. Hakan Dinçyürek, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi yapımı için çalışmaların son sürat devam ettiği görülüyor. Acaba bitiş tarihi konusunda bir net tarih var mı? Yoksa bunu konuşmak için erken mi diyorsunuz?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün itibariyle ortaokul ve liselerde toplam 35 güvenlik görevlisinin göreve başladığını duyurdunuz. Yıllardır yapılmayan bu uygulama nasıl oldu da seçim öncesinde yapıldı diye sorgulamamak elde değil…

Sn. Özdemir Berova, Maliye kasası bu ayki maaş ödemeleri için herhalde borçlanmaya ihtiyaç duymamıştır. Zira hem emlak vergileri hem de af yasası kapsamında yapılan ödemeler Maliye kasasına gitmiştir diye düşünüyoruz…

Sn. Ahmet Latif, bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Kültür Sanat ve Spor Festivali acaba yıllar önce bölgeniz hatta köyünüz sayılan İnönü’de yapılan panayırın yerini mi alacak?

Sn. Kemal Öztürk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak geçtiğimiz Cuma akşamı Zivaniya’nın tescili ile ilgili düzenlenen gece sonrasında yeni tescillenecek ürünün Kıbrıs Pidesi olacağını söylediniz. Hadi hayırlısı…

Sn. Münür Özler, K. Kaymaklı Stadı’nda bu sezon ilk kez oynanan maçı izlemeye gelenlerin koltukların ve çevrenin yapılan tadilattan dolayı çok kirli olmasından şikayetçi olması sizi üzmüşe benziyor. İnşallah en kısa sürede tadilat çalışması tamamlanır…