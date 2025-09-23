Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulası sıralaması için yapılan ad çekiminde en alt sırayı çekmişsiniz. 5 yıl önce kaçıncı sırayı çekmiştiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancılık sektöründe kriz giderek derinleşiyor. Özellikle balya ve yemlik arpa sıkıntısı yaşandığı yönünde hayvancıların iddiaları var. Bu konuda durum nedir? Allah kolaylık versin…

Sn. Hakan Dinçyürek, devlet hastanelerinin yenilenerek daha konforlu bir yere dönüştürülmeleri çok güzel. Ancak hastanelerde yeterli doktor ve hemşire sayısı olmaması vatandaşı perişan ediyor…

Sn. Hasan Taçoy, vallahi sanki de Cumhurbaşkanı adayı sizmişsiniz gibi, Ersin beyden daha fazla Tufan Erhürman’a yüklenmeniz dikkatlerden kaçmıyor. Bunun sebebi nedir acaba?

Sn. Betül Karayel, fanatik bir Fenerbahçeli olarak yeni başkanınız hayırlısı olsun. Ancak takımınız ard arda aldığı beraberliklerle zirveden uzaklaşmışa benziyor. Allah size sabır versin…

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu olarak, Bir Damla Su, Bin Canlı Nefes adıyla bilet satışı yaparak doğaya sulukların konulması için çekiliş yapacakmışsınız. Umarız beklenen ilgili olur…