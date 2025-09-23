BM VE TRUMP GÖRÜŞMELERİ :

Yorumlara bakıyorum. Herkes sanki Dünya huzura erecek beklentisinde.

İlişkiler düzelecek, katliamlar duracak vs...

BEN HİÇBİR ŞEY BEKLEMİYORUM.

İNŞALLAH YANILIRIM.

Bir defa BM YOK. BİTTİ.

TRUMP Normal bir adam değil.

Gazze katliamları karşisında, yüreği sızlamayan , içi burkulmayan bir canlı İNSAN OLAMAZ.

Şimdi Venuzealaya çatıyor.

Çin sınırında, Afganistan'da terk ettiği bir askeri hava üssünü geri almak istiyor.

Resmen sürünüyor.

Beni esas şaşırtan, diğer lider ve yorumcuların bu adamı CİDDİYE ALMALARIDIR.

Gidip görüşmeyin, yalnızlaştırın

Siz gittikçe o da kendini ;

FASULYA GİBİ BİR NİMETTEN SAYAR.

Herkese bir mavi boncuk verecek, veya aksi saataysa kızacak,

Birine kaç, diğerine kovala deycek.

Sonra dönüp, Yahudi Lobisi ne derse onu yapacak.

Bize ŞERRİ DOKUNMAZ İNŞALLAH!

(Yücel Dolmacı)

Sevmesende

Matematik gibi olacaksın!

Etrafındaki güzellikleri Toplayacaksın.

Seni üzenleri hayatından çıkaracaksın.

Gerçek dostlarla ekmeğini bölüşeceksin.

İki yüzlülere elinin tersiyle Çarpacaksın..

(Eralp Şerifoğlu)

Hukukçular veya konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

2 aydır telefon faturam tanımadığım biri tarafından ödendi. Adam bankaya otamatik ödeme talimatı vermiş, banka da müşterinin numarasını hatalı girmiş ve sonuç olarak benim faturam ödenmiş. Banka ve müşteri bana ulaştı sonuç olarak benim bankaya gidip iki aylık fatura tutarını ödemem konusunda anlaştık.

Bankanın kibarlığı ve “ricalı” konuşmasından anladığım kadarı ile bunu ödemek gibi bir zorunluğum yok. Gidip ödeyeceğim tabi de, orada muhatap olacak birini bulamazsam veya beni oyalamaya, sıra bekletmeye çalışırlarsa “benim zorunluğum yoktu gelmeye” deyip trip atabilir miyim atamaz mıyım? Bilgisi olan birinden onu öğrenmek istiyorum.

Not: “Faturan ödendi hiç mi fark etmedin?” Diye sormakta tabi haklısınız. Fakat marketimizin her işi ile ilgilenirken babamın beni ödemelere hiçbir zaman karıştırmamasının bir sebebi var. Biraz sorumsuzum ben.

(Ayşe Akınlı)

“Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni” gibi değil ama yeryüzünden seyrederken bizim alemi derim ki yok böyle bir başka alem bizimkisi gibi!Siyaset politika hergün istediğinden ala ,yüksek maaşlı bol bol teşhis tesbit sıfır sıfır elde sıfır ,tedavi yok. Sonra din işleri, imam cami meselesi aslı astarı yok kitap der Mersin’e bunlar gider tersine ,virra cebellezi. Birde bu futbol meselesi her kanalda beş on tane “futbol profesörü “,adamlar Türk takımlarını boş verin Avrupa’nın gözde takımlarına nasihat eder gibi taktik sistem eleştirisi bile yapıyorlar.”Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz” Tam gaz ileriii devamm.!!

(Kubilay Merttuna)