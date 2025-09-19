Sn. Ünal Üstel, bu garantörlük konusunu çok fazla dillendirmemenizde fayda var. Zira Türkiye’nin garantörlüğü her koşulda adada değişmez bir olaydır…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eğitim yılının ilk haftası geride kalırken, ailelerden gelen en büyük şikayet birçok ders kitabının aileler tarafından satın alınması olduğu yönünde. Üstelik kitaplar fahiş fiyatlarla satılıyormuş…

Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz haftalarda dillendirmiş olduğunuz Kıb-Tek’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanması gerektiği konusundaki söylemleriniz acaba icraata geçecek mi? Yoksa sadece lafta mı kalacak dersiniz…

Sn. Osman Amca, Yapı sektöründe kaliteyi artırmak amacıyla kurulacak olan “Özerk Yapı Merkezi” umarız inşaat sektörüne faydalı olacaktır. Zira hızla yapımı devam eden birçok inşaatın denetimlerinin yapılıp yapılmadığı şüpheli…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi olarak çalışmalarına başladığınız Kıbrıs Tarih Müzesi ve Sanat Galerisi Projesi’nde hızla ilerleniyormuş. İnşallah güzel bir Müze ortaya çıkacaktır…

Sn. Sinan Güneş, sonbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının yaz aylarını aratmaması vatandaşı perişan ediyor. Acaba hava sıcaklığı 30 santigrat derecenin altına ne zaman düşecek?