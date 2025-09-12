Sn. Ersin Tatar, anladığımız kadarıyla seçimi kişiler bazından çıkararak federasyoncular ve iki devletçiler seçimi görüyorsunuz. Bu oldukça tehlikeli bir durum değil mi?

Sn. Hakan Dinçyürek, devlet hastanelerinde birçok ilacın bulunmayışı nedeniyle dışardan alınan ilaçların da bazılarının geri ödemesi olmaması nedeniyle birçok emekli vatandaş zorlanıyormuş… Bu konuda Sigortalar ile bir istişare yapmanızda fayda var…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının açılmasına sayılı günler kaldı. İlk ve orta eğitimde bu yıl öğrenim görecek yerli ve yabancı öğrenci sayısı ne durumda acaba? Herhalde yabancı öğrenci sayısı biraz daha artmıştır diye düşünüyoruz…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak vatandaşların her alanda iyi bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam ediyormuşsunuz. Özellikle spor alanında gençliğe hizmetleriniz dikkatlerden kaçmıyor. Allah yardımcınız olsun…

Sn. Abdullah Özsusuzlu, Merkez Hakem Komitesi olarak düzenlediğiniz eğitim seminerinin açılışında yaptığınız konuşmada bu sezonun daha iyi geçeceğini söylediniz. İnşallah umutlarınız erken kırılmaz…

Sn. Bekir Bolatcan, hasat sezonunun sonuna gelinmesine rağmen üreticilerin hâlâ ürününü dalından toplamadığını söyleyerek ürününüzün salonda değil, dalda kaldığını nedeninin fiyatın hâlâ açıklanmamış olması olduğunu söylediniz. Acaba bu konuda bir ışık var mı?