Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 45 gün var ve artık seçim havasına girildi. Ancak güçlü adaylardan Tufan Erhürman’ın size yapmış olduğu TV programı çağrısına sadece 17 Ekim’deki bir programa katılacağınızı iletmişsiniz. Neden sadece bir program acaba?

Sn. Özdemir Berova, önceki gün bir programda yaptığınız açıklamada 2025 yılı için öngörülen bütçe açığının gerisinde kalma başarısını sağlayacağınızı söylediniz. Eee bu kadar yerel vergi toplanırsa tabii ki bütçe açığı azalacak…

Sn. Hüseyin Çavuş, sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde çiftçiler yeni ekim sezonu için hazırlık yapmaya başladılar ancak, tohumluk materyal konusunda sıkıntılar büyükmüş. Acaba bu konuda bir çalışma yapıldı mı?

Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa’da Hamitköy’den başlayan ve İskele’ye kadar yapılacağı açıklanan yol yamalama ve tamir işleri sadece 1 haftalık mıydı? Zira ilk hafta sonrasında bir karış asfaltlama yapılmadı…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi olarak bölge halkınızın taleplerini kısa sürede yerine getirerek her geçen gün gözlerinde ve gönüllerinde daha da büyüyorsunuz…

Sn. Hasan Esendağlı, meslektaşınız Av. Murat M. Hakkı’nın havaalanında kelepçelenerek göz altına alınmasına Barolar Birliği olarak bir tepki verecek misiniz? Bu yapılan bir avukatın onurunu zedelemek değil midir?