Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te sabotaj olayı üzerine giderek yaşananların ortaya çıkması için sahada çalışmalar tamamlandı mı? Bu konuda ortaya çıkan sonuç kamuoyuyla paylaşılmalı…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, AÖA’da ortaya atılan taciz skandalı ile ilgili Eğitim Bakanlığı olarak nasıl bir adım atıldı? Herhalde konu araştırılarak ona göre bir adım atılacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz DP’nin kurucularından olan Serdar Denktaş’ın yeni kurduğu TAM Partisi ilk seçimlerde partinizin oylarına talip olacak gibi. Hatta birçok partiliniz şimdiden oraya yönelmiş bile. Bizden söylemesi…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak bölgeye oldukça güzel hizmetler yapmanıza karşın halen daha eski başkanın gölgesinden kurtulamadığınız ifade ediliyor. Acaba sebebi nedir?

Sn. Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi olarak yaz aylarının bitmesi sonrasında ilk yağmurların ülkemizde ne zaman görüleceği tahmininde bulunabilirsiniz? İnşallah kurak günler erken zamanda biter…

Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak Adil Onalt Başkanlığı’ndaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne yaptığınız ziyarette güç birliği mesajı vermeniz ilerleyen günler için sert eylemleri işaret ediyor sanki…