Sn. Ünal Üstel, yaptığınız açıklamada ‘Fırtınalı denizlerin kaptanıyız’ diyerek parti içinde yaşanan kaosun üstesinden geleceğinizin mesajını verdiniz. Ancak bu iş beklediğiniz kadar kolay olmayacak…..

Sn. Hakan Dinçyürek, yıllardır Karpaz halkının beklediği bir devlet hastanesi yapımı için nihayet çalışma başlamış. Hadi hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah seçime yönelik bir adım olarak başlayıp durmaz…

Sn. Ali Adalıer, Polis Genel Müdürü göreviniz hayırlısı olsun. Yıllardır teşkilatın içindeki eksiklikleri gören bir müdür olarak ne yapmak gerektiğini en iyi bilenlerden biri olduğunuzu düşünüyoruz. Teşkilatın yenilenmesi için yapacağınız çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz…

Sn. Erhan Arıklı, seçim yasakları öncesinde verilen T izinlerinin durdurulduğunu açıkladınız. Anlaşılan sektörün sesine kulak vermeye karar verdiniz. Kolay gelsin diyelim…

Sn. Murat Şenkul, Girne yollarında aracı içinden çöpleri yola atan sürücüye tepki göstererek atılan çöpleri araç sürücüsüne iade eden vatandaşımızı tebrik ederek onu cesaretlendirmeniz çok yerinde. Umarız bu örnek ülke geneline yayılır…

Sn. Necati Özsoy, KTSYD yönetimi ile KTFF başkanı arasında yaşanan gerilim ile kopan ilişkilerin yeniden düzelmesi için bir girişim yapılacak mı? Yoksa her şeyi zamana mı bıraktınız?