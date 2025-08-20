Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, sizin tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müsteşar olarak atanan Tahir Serhat’ın yetkilerinin bakan tarafından elinden alınması gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bu gelişmeler düşündürücü…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, müsteşarınız Tahir Serhat’ın yetkililerini almanız bakanlıkta bazı şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi olsa gerek. İlerleyen günlerde daha büyük değişiklikler olabilir mi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının açılmasına neredeyse 3 hafta kaldı. Ancak ne öğretmen atamaları tamamlandı, ne de okullardaki inşaatlar. Hatta bazı okullarda eski binalar yeni yıkılmaya başlandı. Bunun anlamı bu yıl o okulların eğitim vermeyecek olması demektir…

Sn. Ahmet Savaşan, siyasi kulislerden gelen haberlere göre, önümüzdeki günlerde bakanlık koltuğuna oturacağınız yönünde. Hade hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak tesisleşme adımlarınız hızla devam ederken, açılışı yapılan yeniden restore ettiğiniz Lefkoşa Cimnastik Kulübü Spor Salonu gibi başka bölgelere de böyle salonlar yapmanızı dileriz… Allah kolaylık versin…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak birçok alanda önemli işlere imza atarak 3 yıl içinde yaşanabilir bir kent yarattınız. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni projelere de imza atarsınız…