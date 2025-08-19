Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, sosyal konut projeleri konusunda yapılan kura çekimiyle hak sahipliği belgesi verilmesi çok yerinde bir karar oldu. İnşallah ilerleyen günlerde bu sosyal konut projelerinin sayısı daha da artar…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün sabahleyin BRT’de katıldığınız sabah programında oldukça iddialı açıklamalarda bulundunuz. Elektrik sorununun 2030 yılına kadar biteceğini söylediniz. Yani 5 yıl daha elektrik çilesi bitmeyecek…

Sn. Hakan Dinçyürek, hemen hemen ülkenin dört bir yanında yeni sağlık merkezlerini hayata geçirmeniz oldukça önemli. Gerçektende 2025 yılı sağlıkta devrim yılı oluyor…

Sn. Gürsel Uzun, Kıb-Tek’in araç filosunu genişletmesi güzel ama araç yerine elektrik trafolarının yenilenmesi veya Teknecik Elektrik Santrali’ne takviye yapılması daha iyi olmaz mıydı?

Sn. Ali Kamacıoğlu, Ankara Ticaret Odası’na gerçekleştirmiş olduğunuz ziyarette Oda yetkilileriyle görüşmelerinizde en fazla hangi sorun konusunda fikir alış-verişi yaptınız? Umarız sorunlarınızın çözümüne katkı yapabilirler…

Sn. Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa’dan başlayarak Kuzey Lefkoşa’da devam eden kanlı dere üzerine yapılması planlanan yürüyüş parkuru için start ne zaman verilecek?