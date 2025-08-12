Sn. Ersin Tatar, son günlerde çok fazla dışarılarda dolaşmıyorsunuz. Anlaşılan siz de sıcak havalardan dolayı etkilendiniz. Eee kolay değil tabii yaş 65 olunca biraz frenlemek lazım…

Sn. Ünal Üstel, Güneşköy trafosundaki patlamayla ilgili sabotaj imanızın altında bir bildiğinizi var diye düşünüyoruz. Ancak artık Kıb-Tek’e yatırımların artmasının şart olduğunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sıcak günlerde dışarda çalışma yasağı konusunda ihbarlar geliyor mu? Yoksa bu yasağa tam olarak uyuluyor mu?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak Karakum ile Esentepe (Acapulco) Kavşağı arasındaki 7,9 kilometrelik yol güzergahını içeren yol projesinin başlayacak olması herhalde yükünüzü biraz daha artırmıştır… Zira yol çalışması bitene kadar sıkışıklığı gidermek belediyeniz uhdesinde olsa gerek..

Sn. Gürsel Uzun, geçtiğimiz hafta yaşanan ülke genelindeki uzun süreli elektrik kesintisi konusunda pek sesinizi duymadık. Anlaşılan bu kesintiler sizi oldukça zorlamış olsa gerek…

Sn. Akay Aşina, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Yeniceköy’e düğüne gitmişsiniz. Acaba düğün sahipleriyle bir yakınlığınız mı vardı? Yoksa dostlarınızın çocukları mıydı?