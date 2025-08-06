Sn. Ünal Üstel, ülkede çocukluğundan beridir yaşayan ve üniversiteye gitmeye hazırlanan bazı gençlerin yıllardır vatandaşlık almak için bekledikleri bildiriliyor. Anne ve babaları vatandaş olan bu gençlerin neden vatandaşlık alamadıkları soru işareti…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi mezunlarının yapılan öğretmenlik sınavlarını da başarıyla geçmesi sonrasında geçici statüde görevlendirme verilmesi sizce doğru bir hareket mi?

Sn. Erhan Arıklı, iki ay önce ihalesi çıkan İskele – Yonca Kavşağı arası ana yolun asfalt yama ihalesi ne oldu? Bu ihale sonuçlandıysa çalışmalar ne zaman başlayacak. Zira bu yolu kullanan sürücüler araçlarının haşat olduğunu söylüyorlar…

Sn. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçim için çalışmalarınızı hızlandırmışsınız. Eski cumhurbaşkanları ve bakanları evlerinde veya ofislerine ziyaret etmeniz dikkat çekici…

Sn. Murat Şenkul, çevre konusunda duyarlılığınız nedeniyle temizlik bölümünüzü her gün seferber ederek temiz çevre yaratmanız çok güzel. Ancak vatandaşlarımızın da kirletmemeyi öğrenmesi gerek değil mi?

Sn. Hüseyin Karavezirler, Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak tesisleşmeye ve bilimsel çalışmalara önem vermeniz çok güzel. Geleceğe yatırım yapmanız başarıyı getirecektir…