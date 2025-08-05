Sn. Ersin Tatar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle hedef kitlenizi belirlemiş gibi görünüyorsunuz. Ancak unutmayın ki Hristodulidis’e saldırarak seçim kazanmak biraz hayal olur…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eski Eğitim Bakanlarından, eğitimci Cemal Özyiğit’in dün gazetemizde yayınlanan röportajını okudunuz mu? Bizce sayın Özyiğit’in önerilerine kulak asmanızda fayda var…

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkemizde artık 98 oktan benzinin kullanılmayacağı zira Türkiye’nin 98 oktan benzin üretimini durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Zira bazı sürücülerin 95 oktan benzin kullanımı konusunda sıkıntıları varmış…

Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz gün PGM’ye Türkiye’den hibe edilen araç ve techizatların teslim töreninde çok kenarda kalarak sahneden düşme tehlikesi geçiriyordunuz. Aman dikkatli olun… Mazallah düşer bir yerinizi incitebilirsiniz…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali Melek Mosso’nun muhteşem konseriyle kapanmış. Son gece oldukça kalabalık olan festival alanında güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle trafiğin sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı… Bir teşekkürü hak ettiler diyelim…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak bölgenizdeki eğitim alanlarına yatırıma devam ediyorsunuz. Özellikle ek derslikler yaparak okulların sıkışıklığını gidermek çok yerinde kararlar.. Allah kolaylık versin…