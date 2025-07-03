Sn. Ünal Üstel, Ankara’da yapmış olduğunuz temaslarda ağırlıklı olarak konuşulan neydi? Cumhurbaşkanlığı seçimi mi yoksa ekonomi miydi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dünyada değişen öğrenci profili ülkemizde de değiştiği için okullarda psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni ihtiyaçları da artıyor. Bunları Bakanlık olarak görmezden gelmemenizde fayda var…

Sn. Erhan Arıklı, toplu taşımacılık alanındaki KKTC Toplu Taşıma Master Planı projesinde artık son noktada olduğunuzu açıkladınız. Acaba bu konuyla ilgili kesimlerle de görüş alış-verişinde bulunarak mutabık kalındı mı?

Sn. Hasan Taçoy, Polis Teşkilatı ile ilgili yasa tasarısı nedeniyle parti içinde yine muhalefet kanadı olarak tepkinizi ortaya koymanız dikkat çekti.

Sn. Özlem Kadirağa, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve CİOF Üyesi olarak halk danslarına yaptığınız katkı verdiğiniz emek yadsınamaz. Bunu da İskele Belediyesi sizi onure ederek gösterdi sanırız…

Sn. Ahmet Kadı, Geçitkale Spor Kulübü takımını çalıştıracak teknik direktör arayışlarınız ne durumda? Geçtiğimiz sezon takımınızı çalıştıran teknik adamı kaptırmanız sonrasında yeni bir teknik adam bulmak zor olsa gerek…