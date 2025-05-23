Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi bayan Holguin ile Pazartesi günü bir görüşmeniz olacakmış. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmasını bekliyor musunuz?

Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak akaryakıta son bir ay içinde yapılan iki zammın gerekçesini kamuoyuna nasıl açıklayabilirsiniz..? Brent Petrolün varil fiyatı 60 Dolar civarında seyrederken bu zamlar neyin nesidir anlamak mümkün değil…

Sn. Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan hatalı tedavi sonucu ölüm iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada durum nedir? Umarız kamuoyuyla bir paylaşım yapılır…

Sn. Serhat Akpınar, katıldığınız bir programda yakında içimizden birileri de tutuklanacak diyerek kara geçiş kapılarının kapatılması önerisinde bulunmuşsunuz. Bizce bu söylediğinize kargalar bile güler…

Sn. Dr. Süleyman Uluçay, Belediyeler Birliği bünyesinde Brüksel’de yaptığınız temaslarda umarız AB ile ilişkiler ve destekler konusunda olumlu gelişmeler yaşanmıştır…

Sn. Oshan Sabırlı, Türkiye’deki baklava ustası Güllüoğlu şirketinin sahibi Nadir Güllü’nün baklava nasıl yenir dersi oldukça lezzetli bir ders oldu bizce. Afiyet olsun…