Sn. Ünal Üstel, dün Minareliköy’de katıldığınız Süt Günü etkinliğinde çocuklarla birlikte dondurma kaşıklamanız çok renkli bir görüntüydü. Bu arada yerli ürün Frosty Dondurma’nın tadı da değişilmez değil mi…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yokluklar içinde boğuştuğunu savunan KTAMS üyeleri grev yapmış. Gerçektende bu çağda denildiği gibi yokluklar varsa vay halimize diyelim…

Sn. Erhan Arıklı, bu aralar sosyal medyada pek fazla görünmüyorsunuz. Anlaşılan anavatandan ülkemize ziyaret yapacak bir yetkili yok bugünlerde… Yoksa birileri paylaşımlarınızı azaltmanızı mı söyledi acaba…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle birçok çiftçi tohum bile elde edemeyecekmiş. Bu arada kuraklık olmayan yerlerde yapılacak hasattan elde edilecek arpa ve buğday için fiyat belirlenecek mi?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, Belediye başkanlı olarak Brüksel’e yaptığınız çıkartmada inşallah temaslar iyi sonuçlar doğurur. Bu arada yaz aylarıyla bölgenizde hareketlilik artmış. Herhalde etkinlikler de artacaktır…

Sn. Tufan Erhürman, ülkede önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel bir Shengen Krizi ile ilgili bir hukukçu olarak ne yapılması gerektiğini söyleyebilirsiniz?