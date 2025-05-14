Sn. Ünal Üstel, hükümetteki 3 yılınızı doldurmanız nedeniyle Perşembe günü düzenleyeceğiniz basın toplantısıyla tüm bakanlar kuruluyla birlikte yeni projelerinizi açıklayacakmışsınız. Hadi hayırlısı diyelim…

Sn. Hakan Dinçyürek, skolyoz ameliyatlarının artık ülkemiz hastanelerinde yapılır duruma gelinmesi başta hastalar acısından olmak üzere ülkemiz sağlığı için önemli bir gelişme. Daha nice yeni gelişmelere diyoruz…

Sn. Dursun Oğuz, son olarak Mormenekşe köyünde kırsal kesim arsalarının alt yapılarının 22 milyon TL harcanarak tamamlandığını açıkladınız. Acaba yeni bölgelerde bu çalışmalar ne zaman başlayacak?

Sn. Cafer Gürcafer, Güney Kıbrıs’ta Kuzey’deki Rum mülkiyetleriyle ilgili yeni davalar ardı ardına geliyor. Şimdi de Türkiye’den gelen yatırımcılara uluslararası davalar açılması herhalde emlak sektörünü iyice zora sokacak gibi… Allah kolaylık versin…

Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü’nün yeni sezonda gençleşme hamlesini başlatma adına takımda bulunan birçok yaşı büyük futbolcuyla yolları ayırmışsınız. Hadi hayırlısı diyoruz…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak yatırımlara hız kesmeden devam ediyorsunuz. Özellikle sportif alanlara yatırımlar yapmanız dikkatlerden kaçmıyor. Allah kolaylık versin…