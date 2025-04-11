Sn. Ünal Üstel, vatandaşlarımız, sizin 2025 yılı içinde hayat bulacak projeleri övünerek açıklarken, neden bu projelerin bir tanesini KKTC hükümeti bitirmiyor diye sorguladılar. Bizden iletmesi…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ailenizin sevilen bir çınarını daha kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin…

Sn. Erhan Arıklı, hükümet kanadından bir bakan olarak, Eylem organize ederek meydana çıkmanız bazı hükümet yetkililerini rahatsız etti. Bizce de bu yaptığınız toplumu bölmekten başka bir işe yaramaz…

Sn. Kasım Kuni, Polis teşkilatı olarak ülkemize Türkiye’den gelen bakanlar için olağanüstü güvenlik tedbirleri alınmasını acaba kim istiyor? Bu kadar olağanüstü güvenlik tedbirine bizce gerek yok…

Sn. Mine Tokay, Cardplus’ı temsilen dün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde bir münazaraya jüri üyesi olarak katılmışsınız. Gençlerin durumu nasıl? Geleceğimiz emin ellerde değil mi?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, geçtiğimiz gün Mehmetçik’te bir cenaze töreninde görüşmemizde oldukça iyi görünüyordunuz. Anlaşılan kendinizi doğaya vererek stresten uzak kalmak işe yaradı…