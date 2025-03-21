Sn. Ünal Üstel, birçok bakanınızla birlikte Ankara’ya çıkartma yaptınız. İnşallah görüşmeler faydalı olmuştur. Özellikle de turizm sektörü ile ilgili yeni gelişmeler bekleniyor…

Sn. Özdemir Berova, siz de Ankara’da görüşmeler ve temaslarda bulunmuşsunuz. Acaba bu görüşmelerde yeni vergiler mi konuşuldu? Zira ülkede vatandaşlar vergilerden artık belini doğrultamıyor…

Sn. Hüseyin Çavuş, bu yıl ülkeye 10 bin civarında küçükbaş getirileceğini söylediniz. Acaba bu hayvanlar nasıl beslenecek hiç düşünüldü mü? Zira kuraklık nedeniyle birçok hayvancı ne yapacağını kara kara düşünüyormuş…

Sn. Mustafa Kalfaoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk icraatınız Başhekimlik odasını yenilemek olmuş. Keşke önce bir koltuğunuza otursaydınız…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi olarak Yaşlılar Haftası nedeniyle bir araya geldiğiniz yaşlı insanlarla sohbetleriniz nasıl geçti? Size ne gibi tavsiyelerde bulundular?

Sn. Mehmet Nizam, geçtiğimiz gün ada genelinde görülen yağışlar acaba biraz olsun ekinlere fayda etti mi? Özellikle Karpaz bölgesi için umut var herhalde…