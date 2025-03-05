Sn. Dursun Oğuz, belediye çalışanlarının haklarıyla ilgili yıllardır çözüm bekleyen konular hakkında BES’in eylem yapma kararı alması sonrasında onlarla masaya oturarak anlaşmaya varmanız sizin uzlaşıya ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor….

Sn. Hakan Dinçyürek, Devlet Hastanelerinde yüzlerce hemşire açığı olduğunu söylediniz. Ülkemizde son yıllarda birçok üniversitenin hemşirelik bölümleri eğitim veriyor. Buralardan stajyer hemşire almanız mümkün değil mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, Almanya’da düzenlenen uluslararası ITB (Berlin Turizm Fuarı)’na KKTC olarak geniş bir katılım göstermişiz. Otellerden, restorantlara hatta inşaat sektörlerine kadar geniş bir katılım ağıyla orada olmak oldukça önemli…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik –Akıncılar Belediyesi olarak Yaşam Park isimli önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvamışsınız. Hade hayırlısı olsun…

Sn. Hasan Karlıtaş, Cittaslow Ağı üyesi ülkemizdeki belediyeler içinde en faal olan belediye sizce hangisi? Bir Lefkeli olarak değil de bir turist rehberi kişi olarak buna cevap vermenizi bekliyoruz…

Sn. Savaş Tilki, uzun bir süreden beridir yaşamış olduğunuz sol dizinizdeki sakatlığınız nedeni ile çok zor olan diz protezi ameliyatınız, Dr. Hüseyin Kalgay sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Acil şifalar…