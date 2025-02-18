Sn. Ziya Öztürkler, dünkü Meclis toplantısının çok kısa sürmesi dikkat çekiciydi. Herhalde görüşülecek yasa olmaması nedeniyle bu kadar kısa sürdü. Komitelerden yasa tasarısı mı gelmiyor? Yoksa komiteler toplanamıyor mu?

Sn. Fikri Ataoğlu, Karpaz bölgesinde yaşanan eşek katliamı toplum tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Umarız bunu yapanlar bir an önce tespit edilir ve en ağır cezayı alırlar…

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkemizden bazı sanayicilerin de katıldığı Dubai Gıda Fuarı ülkemizde üretilen gıdaların pazarlanması adına bir fayda sağlıyor mu? Yoksa sadece görünürlüğümüzü mü artırıyor?

Sn. Uğur Dereliköylü, ülkemizin en aktif muhtarlarından biri olarak dün size karşı Güzelyurt Kaymakamının takınmış olduğu tavır ve söylemleri hiç tasvip etmedik. Ancak anlaşılıyor ki bazı insanlar koltuk nedeniyle çok farklılaşıyor.

Sn. Selma Eylem, KTOEÖS olarak ikinci dönem tam gün eğitim uygulamasına katılmayacağınızı açıklamanıza rağmen bazı sendikalı öğretmenler buna uymayacağını öğrencilerine bildirmiş. Anlaşılan öğretmenler ders kaçırmak veya maaşlarından eksilmesini istemiyor…

Sn. Başaran Düzgün, uzun zamandan sonra yeni bir kitabı ile okuyucuların beğenisine sunuyormuşsunuz. Hadi hayırlısı diyelim. Bu arada sakal size hiç yakışmamış, bizden söylemesi…