Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı ilerleyen günlerde başta siz olmak üzere hükümetin başını ağrıtacağa benziyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet ortağınız YDP’nin MYK’sı Parti Meclisi’ne hükümetten çekilmeyi önerme kararını iletti. Anlaşılan partinizin milletvekili sayısının 2’ye düşmesi YDP’lilerin iştahını kabarttı…

Sn. Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat 2025’ten itibaren elektronik fiyat etiketi uygulamasına geçilecek olması herhalde marketçiler ile tedarikçileri rahatsız etti. Ancak vatandaş bundan memnun, inşallah uygulamaya konulur…

Sn. Özdemir Berova, Güney Kıbrıs kara parayla mücadele konusunda önemli bir adım atarak market alışverişlerinde nakit kullanımına sınırlama getirdi. Acaba bizde de böyle bir uygulama söz konusu olur mu?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bir süreden beridir zaman harcadığınız Akdoğan Düğün salonu ve Çocuk Parkı’nı modern haliyle 30 Aralık günü yeniden hizmete açmanın gururunu yaşıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun…

Sn. Fehmi Oktay, ülkemizde hafta başından itibaren görülmeye başlayan yağmurlar ay sonuna kadar devam edecekmiş. Sizce bu kış aylarında bol bol yağmur görecek miyiz?