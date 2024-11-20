Sn. Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis arasında yapılan görüşme halen Güney’de gündemde. Bu görüşmenin detaylarıyla ilgili size bilgi aktarımı oldu mu?

Sn. Özdemir Berova, 2025 yılı Mali Bütçesi’nde yine açık olacağını ifade ederek bu açığın kapatılması için gider azaltıcı ve gelir artırıcı çalışmalar yapılacağını söylediniz. İnşallah gelir artırıcı çalışmalar vergilerin yükselmesi olmaz…

Sn. Hüseyin Çavuş, üreticiler Kasım ayı sonuna doğru gidilmesine rağmen TÜK’e verdikleri buğday ürününden halen 1 kuruş alamadıkları için isyandalar. Acaba güzel haber verecek misiniz?

Sn. Fikri Ataoğlu, 2025 Bütçesi’nde en önemli gelir kaynaklarından birinin Turizm olacağı ifade edildi. Anlaşılan bu yıl yaşanan olumlu gelişmelerin 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak ‘Halk Meclisi’ toplantılarına Akıncılar’dan başlamanız çok yerinde bir karar. Bu arada Akıncılar-Luricina Kapısı için oluşturulacak inisiyatifi için açık desteğiniz önemli…

Sn. Beste Öymen, küflü gıdalar ile ilgili uyarıcı ve bilgilendirici açıklamanız inşallah dikkate alınır. Ancak üretici kaynaklı olmayan küfler kamuoyunda çok büyütülmekte sanki…