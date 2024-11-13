Sn. Ersin Tatar, KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri bugün gençlerin düzenleyeceği kortej yürüyüşüyle başlıyor. Bu etkinliklere yabancı ülkelerden de yetkililer davet edildi herhalde… Özellikle de Türki devletlerin temsilcileri burada olacak mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler Temmuz ayı başında TÜK’e teslim ettikleri buğdayın ödemesinin halen yapılmadığını şikayet ediyorlar. 4 ay önce verilen ürünün bedeli artık pul oldu diyorlar. Bizden aktarması…

Sn. Dursun Oğuz, bugünlerde oldukça sessiz olduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. İçişleri Bakanlığı olarak ülkede asayişin her geçen gün bozulmasının önüne geçmek için bir çalışma var mı?

Sn. Hasan Taçoy, dün katıldığınız bir TV programında Meclis’teki sorunun önümüzdeki hafta artık tatlıya bağlanacağını söylediniz. Bunun sebebini açıklasaydınız keşke…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak bölgenizde gerek yeni yatırımlar gerekse çevre temizliği konusunda yaptığınız çalışmalarla takdir topluyormuşsunuz. Yolunuz açık olsun…

Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü’nün mabedi olarak adlandırılan Canbulat Stadı’na dönmesi sonrasında halen galibiyet alamamasının sebebi acaba suni çim zemin mi? Bu arada keşke dönmeseydik dediniz mi?