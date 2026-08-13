Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bir televizyon kanalına verdiği özel söyleşi bugünkü Rum gazetelerinde yer buldu. Gazeteler, Erhürman’ın açıklamalrını okurlarına şu başlık ve spotlar altında aktardı.

Alithia; “Erhürman Açıklıyor…. Guterres’in ‘Ödevi’ Haftalık Görüşmeler Olmadan Kaldı… Kıbrıslı Türk Lider Açıklamalarında, Guterres’in Ayrılmadan Kendilerine, Haftalık Görüşme Gerektiren Ödev Verdiğini Söyledi… Son Erhürman-Hristodulidis Ortak Görüşmesi 29 Temmuz’daydı Bir Sonraki 26 Ağustos’ta Gerçekleşecek”

Fileleftheros; “Erhürman’dan Blame Game (Suçlama Oyunu)… ‘Modeli değil İçeriği Konuşmamız Gerek.’”

Haravgi; “Erhürman: Kıbrıs Sorunun Yeniden Müzakeresi İçin Zemin Şekilleniyor… Başkan (Hristodulidis) New York’ta Uzlaşılanlardan Farklı Geçiş Noktaları Ortaya Koydu… Türkiye’nin ‘Evet’i Olmadan Çözüm Mümkün Değil.”

Politis; “Tufan Erhürman Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerle İlgili Yeni Dinamik Görüyor… Erhürman, Guterres İle Görüşmesinde, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e de İlettiği Karma Evlilikler Konusunun da Gündeme Geldiğini Açıkladı”