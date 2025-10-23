Beklentiler ve Enflasyon Vurgusu
Karar, TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu beklentilerin üzerinde %3,23 olarak açıklamasının ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin %30 eşiğini aşmasının ardından geldi. AA Finans'ın 22 ekonomist ile yaptığı ankette de politika faizinin %39,50'ye çekilmesi yönünde yoğun bir beklenti bulunuyordu. Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi yabancı kurumlar da 100 baz puanlık indirim öngörüyordu.
PPK Karar Metninden Öne Çıkanlar
TCMB'nin yayımladığı karar metni, faiz indirim döngüsüne devam ederken ihtiyatlı duruşunu koruduğunu gösterdi:
-
Faiz İndirimi: Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %40,5'ten %39,5'e indirildi. (Gecelik borç verme faizi %43,5'ten %42,5'e, gecelik borçlanma faizi ise %39'dan %38'e çekildi.)
-
Enflasyon Gelişmeleri: Kurul, enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiğini ve başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinden risk oluşturduğunu belirtti.
-
Sıkılaştırma Taahhüdü: Metinde, önceki toplantıda da yer alan "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yinelendi.
-
İhtiyatlı Yaklaşım: Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımların büyüklüğünün; "enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla" gözden geçirileceğini vurguladı.
-
Makroihtiyati Adımlar: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde, parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edildi.
Başkan Fatih Karahan, daha önce yaptığı açıklamada enflasyon görünümündeki sapmalar için "doğru tespitler yaparak doğru politikalarla tepki vermek" istediklerini belirtmişti.