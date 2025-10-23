Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını, "iradeyi ipotek altına alma girişimi" ve "Tufan Erhürman’ı kuşatmaya yönelik açık bir çağrı” olarak gördüklerini söyleyerek, sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerin eşitler düzeyinde sağlıklı bir temele oturmasında Erhürman'ın önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Baybora, Türkiye'de "diplomatik dili kullanabilen" siyasilerle oturup görüşüleceğini ve yol alınacağını söyledi.

Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik ve kültürel anlamda ciddi bir çürüme, yozlaşma ve gerileme yaşandığını savunarak, bu toplumsal gerilemenin durdurulması için örgütlü mücadele, toplumsal muhalefet, siyasi irade ve siyasi liderliğin şart olduğunu belirtti.

Geçen yıl nisan ayında ortaya çıkan başörtüsü tüzüğü meselesinde toplumun birçok kesiminin birlikte hareket etmesinin, toplumsal muhalefeti örgütlediğini ifade eden Baybora, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’ın kazanmasının “bir kapı araladığını ve önlerine bir ışık verdiğini söyledi. Bu sürecin devam etmesi gerektiğini belirten Baybora, sırada hükümetin olduğunu savundu. Bu gidişatı değiştirme ve dönüştürme adına örgüt olarak ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini savunan Baybora, mücadelenin, ülkeyi temizleyene kadar devam edeceğini söyledi.

Bahçeli açıklamaları

Mustafa Baybora, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “KKTC’yi 82’nci il yapalım” açıklamasına da değinerek, bu düşünce yapısının, “Tufan Erhürman’ı kuşatmaya yönelik açık bir çağrı” olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının tanınmaması ve KKTC’nin il yapılmasıyla ilgili açıklamaların, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymak anlamına geldiğini belirten Baybora, “İrade ipotek altına alınamaz.. Tufan Erhürman, bugün itibarı ile Kıbrıs Türk toplumunun lideridir” dedi.

Türkiye ile olan ilişkilerin, “biat eden, emir alan veya emir veren” değil, “eşitler düzeyinde” sağlıklı bir temele oturması gerektiğini kaydeden Baybora, Tufan Erhürman’ın, bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

"Hedef, gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakma"

Mustafa Baybora, temel hedeflerinin, “yaşanabilir bir ülke yaratma” ve “gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakma” olduğunu ifade eden Baybora, bu uğurda düşünce ve ifade özgürlüğünün, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için mücadele edileceğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun “iki bölgeli, iki toplumlu federal temelde” çözümünden yana olduklarını yineleyen Baybora, bu çözüme giden yoldaki en büyük engelin hükümet olduğunu iddia etti. Hükümetteki partilerin içindeki ahlaklı ve duyarlı seçmenlerin mevcut durumdan rahatsız olduğunu savunan Baybora, tabanın ses vereceğine inanç belirtti.

KTÖS Başkanı Baybora, hedeflerini, “Temiz siyaset, temiz parti, temiz ülke, temiz toplum, temiz bir gelecek. Refah ve gelişim, adaletli bir düzen, liyakate bağlı istihdam” olarak özetledi.