Golden Ribbon Turnuvası tamamlandı







Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği ile Kuzey Kıbrıs Cimnastik Federasyonu iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Golden Ribbon International Rhythmic Gymnastics Tournament, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İngiltere, Özbekistan ve Moldova’dan gelen 200’ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon, ilk gününden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden genç sporcular, sergiledikleri başarılı performanslarla izleyicilerden büyük alkış aldı.





Bu yıl ilk kez ritmik cimnastik ve dans yarışmalarının birlikte yer aldığı organizasyon, üç gün boyunca devam etti. Sporun ve sanatın buluştuğu turnuva, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, uluslararası dostluk ve dayanışmanın da güzel bir örneğini sergiledi.

Etkinliğe sosyal sorumluluk anlayışıyla destek veren Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Club, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan projelerin yanında olmaya devam ediyor. Organizasyona sponsor olarak destek veren Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sporun çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekerek, geleceğin sporcularını desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.



Turnuva boyunca sporun birleştirici gücü ve ritmik cimnastiğin estetik yönü ön plana çıkarken, organizasyon, sporcular, aileler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Golden Ribbon Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası, farklı ülkelerden gelen sporcuları aynı çatı altında buluşturarak spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.



