Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi tamamlanarak sağlıklarına kavuşturulan yedi deniz kaplumbağasının mavi sulara uğurlandığı sezonun son salımını, Cumhuriyetin 102. yılına ithaf etti. Crush, Lokum, Kiraz, Mavi, Yusuf Balıkçılık, Buse ve Masal isimli yeşil deniz kaplumbağaları Merit Otelleri yöneticileri ve balıkçılar tarafından doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Ekim ayında bulunan 5 – 8 yaşlarındaki Lokum, Kiraz, Buse, Masal, 8- 10 yaşlarındaki Yusuf Balıkçılık ve 10 -12 yaşlarındaki Mavi isimli yeşil deniz kaplumbağaları, boğulma nedeniyle Merkeze ulaştırılmıştı. Temmuz ayında bulunan 5 – 8 yaşlarındaki Crush ise yüzgeç yaralanması nedeni ile Merkeze getirilmişti. Yedi deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından mavi özgürlüklerine uğurlandı.

Sargın Kara: “Sezonun son salım etkinliğini Cumhuriyetimizin 102. yılına armağan ediyoruz”

Sekiz sezondur onlarca deniz kaplumbağasını tedavi ederek yuvalarına uğurladıklarını belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “2025 sezonunun son salımını, sağlıklarına kavuşturduğumuz yedi deniz kaplumbağası ile gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinliği, Cumhuriyetimizin 102. yılına armağan ediyor ve tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.

Deniz kaplumbağalarının yaralanma nedenlerine de dikkat çeken Kara, “Yuvalarına kavuşturduğumuz kaplumbağaların altısı boğulma, Crush isimli kaplumbağamız ise yüzgeç yaralanması nedeni ile Merkezimize getirilmişti. Plastik dolanması nedeniyle geri dönüşsüz doku ve dolaşım kaybı oluşan bir yüzgeç ampute edildi. Üç yüzgeçle doğal yaşama uyum sağlaması için uygulanan rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan Crush, yeniden doğal yaşam alanına kavuşturuldu” dedi.