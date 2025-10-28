Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği

- "Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var"

Bakan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.

Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

- Vali Ustaoğlu: Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var, bunlardan 4'ü taburcu edildi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu da depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi.

Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.

Ustaoğlu, bu binaların daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Vatandaşımız akşam dükkanını kapattığı için Allah'a şükürler olsun orada da herhangi bir can kaybımız yok. Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. Kızılay'ımız vatandaşlarımızın iaşesiyle ilgili olarak şu an ilçe merkezimize intikal halinde. En kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay'ımız da hizmete girmiş olacak."

- Artçı depremler meydana geliyor

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlediği bilgilere göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.55'te 4 büyüklüğünde ve 02.30'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

- Eğitime bir gün ara verildi

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

- Deprem İstanbul'da da hissedildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden dışarı çıktı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası saha ekiplerinin ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.