Deniz ekosisteminin korunması, devamlılığının sağlanması ve bu konuda çevresel farkındalığın oluşturulması amacıyla çalışmalar yürüten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, plastik atıkların deniz kaplumbağalarına verdiği zararlara dikkat çekti. Merkez, geçtiğimiz günlerde Nazlı Kardeş tarafından plastik atıklara dolanmış olarak bulunan Era isimli Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının muayenesinin ardından plastik atıkların tehlikelerini tekrar gündeme getirdi.

Sargın Kara: “Açıldığımız günden bu yana yaralı deniz kaplumbağalarının %82’sinde plastik atık tespit ettik”

Her yıl sekiz milyon ton plastiğin denize karıştığına dikkat çeken Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Bu, her dakika yaklaşık bir kamyon dolusu plastik atığın denize döküldüğü anlamına geliyor. Açıldığımız günden bu yana yaralı deniz kaplumbağalarının %82’sinde plastik atık tespit ettik. Merkeze getirilen her on kaplumbağadan sekizinde plastik atık bulunuyor. Tedavi altına aldığımız 1,15 kilogramlık kaplumbağadan 5 buçuk gram plastik atık çıkarttık. Bu rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor” dedi.

Era isimli deniz kaplumbağası ile birlikte konuya bir kez daha dikkat çekmek istediklerini belirten Kara, “Bu atıklara dolanan kaplumbağalar, kendilerini kurtarmak için atığı ısırabilirler. Bu durum sonucunda plastikler, iç organlarına zarar verebilir. Era, tedavi altına alındıktan sonra ilk dışkısında bir avuç plastik atık tespit edildi. Yutulan plastikler, deniz kaplumbağalarının sindirim sisteminde tıkanmalara, iç yaralanmalara hatta ölümcül enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bazı vakalarda ise yüzgeçlere veya boyun bölgesine dolanan plastik atıklar uzuv kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır” dedi.

Plastik atığa dolanmış bir deniz kaplumbağası bulunması halinde, atıktan kurtarıp tekrar denize bırakılmaması gerektiğine de dikkat çeken Sargın Kara, “Yardıma ihtiyacı olduğu düşünülen bir deniz kaplumbağası bulunması halinde 0533 839 95 95 numaralı telefondan Merkeze 7/24 ulaşıp ihbarlarınızı iletebilirsiniz. Bu vesile ile Nazlı Hanım’a doğaya gösterdiği özen ve bizlere olan güveninden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.