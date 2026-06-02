Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yüzde 22 oranındaki elektrik zammını “üretime vurulmuş ağır bir darbe” olarak değerlendirdi; zammın yeniden değerlendirilerek makul seviyelere çekilmesini istedi.

"Hükümeti ve ilgili makamları bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz" diyen KTSO, sanayi sektörüne uygulanan elektrik teşvikinin de günün koşullarına uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "üretimi desteklemek yerine cezalandıran politikalarla ekonomik kalkınma sağlanamaz." ifadeleri yer aldı

Elektriğin üretimin temel girdilerinden biri olduğu ve sanayicilerin yıllardır yüksek enerji maliyetleriyle mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, zam kararının üretim maliyetlerini artıracağı, rekabet gücünü azaltacağı ve sanayi sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

2011 yılında sanayi sektörüne verilen ve o dönemde yüzde 30’un üzerinde avantaj sağlayan elektrik indiriminin de yıllar içinde eriyerek bugün yüzde 1’in altına düştüğü ve bu durumun düzeltilmesine yönelik taleplerin dikkate alınmadığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir iyileştirme yapılmadan yeni bir zam yükü getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yüzde 22’lik zammın “kabul edilemez” olduğu kaydedilerek, üretim maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına da yansıyacağı, ülke ekonomisinin tamamının bu karardan olumsuz etkileneceği belirtildi. Açıklamada, elektrik maliyetlerinin üretim üzerindeki etkisinin ilgili tüm makamlara defalarca anlatıldığı da ifade edildi.