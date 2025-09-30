Orta Doğu’nun yıldızları, Merit Royal Diamond Otel’in büyüleyici sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geleneksel Arap halk dansının ritmini yansıtan ‘Dabke’ müziğinin önde gelen isimlerinden Assi El Hallani, geçtiğimiz Cumartesi günü, Diamond sahnesinde muhteşem bir konsere imza atarak Arap ülkelerinden Kuzey Kıbrıs’a gelen hayranlarına tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserine “Bhibbek We Bghar” şarkısı ile başlayan Assi El Hallani, güçlü sesi ve coşkulu sahne performansı ile kendine hayran bıraktı. Merit Royal Diamond’da ilk kez sahne alan Hallani sevenlerini selamlayarak “Diamond’da sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu gece çok eğleneceğiz, sizi seviyorum” dedi. Gece boyunca söylediği hareketli şarkılarla misafirlerini doyasıya dans ettiren Assi El Hallani, konserinde büyük bir sürpriz yaparak sahnede oğlu ile birlikte şarkı söyledi.